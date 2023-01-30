Анчелотти высказался об игре Камавинга на позиции левого защитника

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре хавбека Эдуардо Камавинга в матче 19-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» (0:0). Напомним, что в прошедшей встрече 20-летний француз выступал на непривычной для себя позиции левого защитника.

По мнению Анчелотти, Камавинга отлично справился с новой ролью, создав много возможностей для «Реала» на своём фланге.

«Они вместе с Винисиусом создали для нас много возможностей на этом фланге. Он — вариант, который мы можем использовать, даже если ему и неудобно», — приводит слова Анчелотти Football Espana.

В нынешнем сезоне Камавинга провёл за «Реал» 29 матчей, отметившись в них одной результативной передачей. На данный момент «сливочные» занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на пять очков.