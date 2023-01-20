«Интер» и «Ньюкасл» следят за ситуацией с Модричем

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может сменить клубную прописку следующим летом, сообщает El Nacional.

По информации источника, интерес к игроку «сливочных» проявляют итальянский «Интер» и английский «Ньюкасл». Отмечается, что сам Модрич разочарован «Реалом» в нынешнем сезоне и был бы не прочь покинуть клуб, цвета которого защищает с 2012 года.

Действующий контракт Модрича с «Реалом» рассчитан до лета нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Хорватии в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек провёл в составе «сливочных» 22 игры, отметившись в них пятью голами и двумя результативными передачами.