«Ньюкасл» и «Кристал Пэлас» установили уникальный рекорд АПЛ в очных матчах

«Ньюкасл» и «Кристал Пэлас» не забили друг другу голов в двух противостояниях нынешнего сезона.

В рамках первого круга команды встретились в начале сентября 2022 года, а вторая битва состоялась сегодня. Зрители оба раза не увидели голов, несмотря на вполне приличное количество ударов по воротам – 64. Согласно данным Opta, впервые с начала подсчёта данных в АПЛ (сезон 2003/04) команды дважды за сезон сыграли друг с другом в нулевую ничью, нанеся так много ударов в сумме за две игры.

После 20 туров нынешнего розыгрыша Премьер-лиги «Ньюкасл» идёт третьим с 39 очками, «Кристал Пэлас» – 12-й с 24 баллами.