Хау: «Ньюкасл» будет искать нового нападающего вместо Вуда»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау подтвердил, что его команда занимается поисками нового нападающего. На это решение повлияла почти состоявшаяся продажа Криса Вуда в «Ноттингем Форест». По данным от журналиста Фабрицио Романо, новозеландец в данный момент подписывает контракт с «лесниками».

«Ньюкасл» будет искать нового нападающего вместо Вуда. Мы надеемся, что сможем найти подходящего игрока до конца трансферного окна», – дал понять Хау на пресс-конференции.

Напомним, год назад Вуд перебрался в «Ньюкасл» из «Бёрнли». 31-летний нападающий обошёлся «сорокам» в 30 миллионов евро.