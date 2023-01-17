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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ноттингем Форест» объявил о подписании звезды чемпионата Бразилии официально

17 Января 2023 • 00:47 Комментировать
Борнмут
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Ноттингем Форест
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21.01 18:00

Английский «Ноттингем Форест» приобрёл полузащитника бразильского «Палмейраса» Данило дос Сантоса.

Переход подтвердила пресс-служба «лесников». Контракт 21-летнего футболиста рассчитан до 2029 года.

«Очень рад, что смогу исполнить свою мечту и сыграть в Английской премьер-лиге, – комментирует трансфера бразилец. – Я полностью выложусь на поле ради успехов команды», – добавил Данило.

Хавбек отыграл за «Палмейрас» 141 матч во всех турнирах, отметившись 12 голами и девятью ассистами. В составе команды он становился чемпионом Бразилии и дважды выигрывал Кубок либертадорес. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Данило в 25 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Палмейрас Ноттингем Форест Данило дос Сантос Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
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