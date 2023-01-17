Английский «Ноттингем Форест» приобрёл полузащитника бразильского «Палмейраса» Данило дос Сантоса.

Переход подтвердила пресс-служба «лесников». Контракт 21-летнего футболиста рассчитан до 2029 года.

«Очень рад, что смогу исполнить свою мечту и сыграть в Английской премьер-лиге, – комментирует трансфера бразилец. – Я полностью выложусь на поле ради успехов команды», – добавил Данило.

Хавбек отыграл за «Палмейрас» 141 матч во всех турнирах, отметившись 12 голами и девятью ассистами. В составе команды он становился чемпионом Бразилии и дважды выигрывал Кубок либертадорес. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Данило в 25 млн евро.