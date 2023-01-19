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Крис Вуд переходит в «Ноттингем»

19 Января 2023 • 21:01 Комментировать
Борнмут
...
Ноттингем Форест
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21.01 18:00

Руководство «Ноттингема» продолжает подписывать футболистов. Очередным новичком клуба АПЛ стал нападающий Крис Вуд.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, руководство «лесников» согласовало переход форварда из Новой Зеландии из «Ньюкасла». Сообщается, что аренда на вторую половину сезона будет включать пункт об выкупе футболиста. Вуд пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт в ближайшие часы.

Напомним, что в футболке «сорок» нападающий провёл 39 матчей за год во всех турнирах, забив лишь пять мячей. Ранее таранный форвард выступал за многие известные клубы Англии, включая «Бёрнли», «Лидс» и «Лестер».

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Ньюкасл Ноттингем Форест Крис Вуд Трансферы футбола - зима 2023
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