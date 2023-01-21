«Кристал Пэлас» выстоял под атаками «Ньюкасла»

В 21-м туре Премьер-лиги «Кристал Пэлас» играл против «Ньюкасла» и сделал ставку на удержание нулевого результата. Гости же доминировали на поле, нанесли около полутора десятков ударов и не добились своего. Правда, реальных моментов для взятия ворот почти не было. Отметим разве что попытку Жана-Филиппа Матета, который подобрал мяч и бил метров с 12 под перекладину - парировано.
0:0, «Ньюкасл» - третий, соперник - 12-й.
Протокол игры
Гуаита Висенте•Уорд Джоэл71' (Клайн Натаниэль (71') •Ричардс Крис•Гехи Марк• 4'Митчелл Тайрик•Дукуре Шейк• 87'Шлупп Джеффри65' (Хьюз Уилл (65') • 75'Айю Джордан•Эзе Эберечи65' (Олисе Майкл (65') • 90'Заха Уилфрид65' (Матета Жан-Филипп (65') •Эдуар Одсонн90' (Озо Дэвид (90')
Поуп Ник•Триппьер Киран• 57'Шёр Фабиан•Ботман Свен•Бёрн Дэн•Лонгстафф Шон•Гимараэс Бруно•Уиллок Джо69' (Сен-Максимен Аллан (69') •Альмирон Мигель86' (Мёрфи Джейкоб (86') •Уилсон Каллум69' (Исак Александр (69') •Жоэлинтон 90'
21 января. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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