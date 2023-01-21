«Кристал Пэлас» выстоял под атаками «Ньюкасла»

В 21-м туре Премьер-лиги «Кристал Пэлас» играл против «Ньюкасла» и сделал ставку на удержание нулевого результата. Гости же доминировали на поле, нанесли около полутора десятков ударов и не добились своего. Правда, реальных моментов для взятия ворот почти не было. Отметим разве что попытку Жана-Филиппа Матета, который подобрал мяч и бил метров с 12 под перекладину - парировано.

0:0, «Ньюкасл» - третий, соперник - 12-й.