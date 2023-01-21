«Ньюкасл» выдал рекордную для себя беспроигрышную серию в АПЛ

«Ньюкасл» продлил беспроигрышную серию в Английской премьер-лиге.

В сегодняшнем поединке против «Кристал Пэлас» команда Эдди Хау не смогла взять верх (0:0), однако продолжила череду игр без поражений. «Сороки» не проигрывают в чемпионате уже 15 встреч кряду (девять побед и шесть ничьих), что, как отмечает Opta, является клубным рекордом в рамках высшего английского дивизиона.

На данный момент «Ньюкасл» занимает третью строчку в Премьер-лиге с 39 набранными очками, уступая лишь «Арсеналу» и «Манчестер Сити». Впрочем, уже завтра место в тройке может забрать «Манчестер Юнайтед» – для этого коллективу Эрика тен Хага необходимо не проиграть «Арсеналу».