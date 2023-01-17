Кариус останется в «Ньюкасле»

Несмотря на слухи об уходе из «Ньюкасла», немецкий голкипер Лорис Кариус всё же останется в составе «сорок».

По информации журналиста Крэйга Хоупа из Daily Mail, сохранение экс-вратаря «Ливерпуля» означает потенциальный уход Карла Дарлоу, которым заинтересованы несколько клубов Чемпионшипа. Сообщается, что англичанин хочет покинуть «Сент-Джеймс Парк» уже этой зимой. э

Отметим, что Кариус перешёл в «Ньюкасл» в сентябре, став вторым номером команды под Ником Поупом. Тем не менее Лорис не провёл ни одной игры в футболке «сорок», а возвращение Мартина Дубравки означает, что шансов на получение практики становится ещё меньше.