Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» заинтересован в Гордоне и Зиеше слухи

24 Января 2023 • 18:57 Комментировать
Кристал Пэлас
0:0
Ньюкасл
окончен

Руководство «Ньюкасла» рассматривает различные варианты для усиления состава на фоне возможной борьбы за место в зоне Лиги чемпионов.

По информации журналиста Люка Эдвардса из The Telegraph, боссы «сорок» заинтересованы в подписании марокканского полузащитника «Челси» Хакима Зиеша, которого «аристократы» планируют продать до конца зимнего трансферного окна. Отмечается, что вариант с одной из главных звёзд «атласских львов» может стать реальным, если не удастся подписание игрока «Эвертона» Энтони Гордона, в чьём трансфере руководство «Ньюкасла» уверено.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги подопечные Эдди Хау находятся на третьем месте. Отрыв от пятого места составляет три очка при одной игре в запасе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Хаким Зиеш Энтони Гордон Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Января
19:55 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» может продать Магуайра и Мактоминая, но не сейчас
19:27 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» перехватил Данджума у «Эвертона»
18:57 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» заинтересован в Гордоне и Зиеше слухи
18:44 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола объяснил, почему де Брёйне не сыграл с «Тоттенхэмом»
18:27 · Англия. Кубок лиги
​Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» давно не выигрывал трофеи»
17:53 · Англия. Премьер-лига
​Кейн ответил на вопрос о своём будущем
17:05 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовит ещё одно предложение по Гюсто
17:00 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» поборется за игрока «Ювентуса»
16:58 · Англия. Премьер-лига
​Бьелса поставил условие «Эвертону» слухи
16:55 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» изучает возможность трансфера Маккенни
16:15 · Англия. Премьер-лига
Эллардайс может вернуться в «Эвертон»
16:10 · Англия. Премьер-лига
Червиченко: «Я охренел от того, как сыграл Мудрик с «Ливерпулем», он будет круче Шевченко»
16:06 · Англия. Премьер-лига
Мудрик стал самым быстрым игроком АПЛ в этом сезоне
15:51 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» согласовал трансфер Джексона
15:40 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» рассматривает вариант с назначением Постекоглу на роль главного тренера
Все новости
Рекомендуем