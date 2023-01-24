Руководство «Ньюкасла» рассматривает различные варианты для усиления состава на фоне возможной борьбы за место в зоне Лиги чемпионов.

По информации журналиста Люка Эдвардса из The Telegraph, боссы «сорок» заинтересованы в подписании марокканского полузащитника «Челси» Хакима Зиеша, которого «аристократы» планируют продать до конца зимнего трансферного окна. Отмечается, что вариант с одной из главных звёзд «атласских львов» может стать реальным, если не удастся подписание игрока «Эвертона» Энтони Гордона, в чьём трансфере руководство «Ньюкасла» уверено.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги подопечные Эдди Хау находятся на третьем месте. Отрыв от пятого места составляет три очка при одной игре в запасе.