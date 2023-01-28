Анчелотти: «Реал» плохо играет? То же самое люди говорили, когда мы выиграли Лигу чемпионов»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на критику в адрес клуба. Один из журналистов обвинил итальянского специалиста в том, что его команда плохо играет в последнее время.

«Реал» плохо играет? То же самое люди говорили, когда мы выиграли Лигу чемпионов. Возможно, у нас и нет чёткой идентичности, но я этого и не хочу. Мы здесь для того, чтобы выигрывать матчи, только это имеет значение», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, «Реал» сейчас продолжает вести борьбу за победу в каждом турнире. Недавно «сливочные» впервые за долгое время вышли в полуфинал Кубка Испании, выбив на стадии четвертьфинала мадридский «Атлетико».