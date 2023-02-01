Алаба не сыграет с «Валенсией»

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба сегодня не тренировался с командой. Скорее всего, футболист пропустит ближайший матч своей команды против «Валенсии», который состоится завтра в рамках чемпионата Испании.

Напомним, Алаба сейчас чаще выступает в центре обороны, но иногда может сыграть и слева. Учитывая травму основного левого защитника «королевского клуба» Ферлана Менди, на этой позиции вновь будет вынужден сыграть опорный полузащитник Эдуардо Камавинга.

Сейчас отставание мадридского «Реала» от первого места составляет 5 очков. «Барселона» в следующем туре сыграет на выезде с «Бетисом». Матч состоится сегодня в 23:00 по Москве.