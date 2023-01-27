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Зидан вряд ли вернётся в «Реал»

27 Января 2023 • 21:12 Комментировать
Реал Мадрид
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Реал Сосьедад
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29.01 23:00

Наставник Зинедин Зидан планирует вернуться к работе в ближайшие полгода.

Ранее в СМИ появились известия о желании знаменитого экс-полузащитника возглавить один из европейских грандов, и в списке клубов, готовых назначить его в скором будущем, фигурировал мадридский «Реал». Согласно сведениям французской прессы, возвращение 50-летнего рулевого в «Реал» в 2023 году – крайне маловероятный сценарий.

В настоящий момент у руля «сливочных» находится Карло Анчелотти, чей контракт рассчитан до лета 2024 года.

Зинедин Зидан покинул «Реал» в 2021 году. С тех пор специалист пока так и не возвращался к тренерской деятельности.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Зинедин Зидан
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РЕАЛ МАДРИД РЕАЛ СОСЬЕДАД
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