Зидан вряд ли вернётся в «Реал»

Наставник Зинедин Зидан планирует вернуться к работе в ближайшие полгода.

Ранее в СМИ появились известия о желании знаменитого экс-полузащитника возглавить один из европейских грандов, и в списке клубов, готовых назначить его в скором будущем, фигурировал мадридский «Реал». Согласно сведениям французской прессы, возвращение 50-летнего рулевого в «Реал» в 2023 году – крайне маловероятный сценарий.

В настоящий момент у руля «сливочных» находится Карло Анчелотти, чей контракт рассчитан до лета 2024 года.

Зинедин Зидан покинул «Реал» в 2021 году. С тех пор специалист пока так и не возвращался к тренерской деятельности.