Модрич в запасе: «Реал» объявил состав на битву с «Реалом Сосьедад»

В главном матче девятнадцатого тура чемпионата Испании будут играть «Реал» и «Реал Сосьедад». Сейчас команды занимают второе и третье места в таблице Ла Лиги соответственно – между ними всего три очка.

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков: Куртуа, Милитао, Начо, Рюдигер, Камавинга, Себальос, Кроос, Вальверде, Родриго, Винисиус Жуниор, Бензема.

Опытный полузащитник Лука Модрич начнёт матч на скамейке для запасных.

Матч между «Реалом и «Реалом Сосьедад» стартует в 23:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.