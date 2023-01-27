Анчелотти: «Понятия не имею, почему мы так ужасно играли в первом тайме и так хорошо во втором»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал результат четвертьфинала Кубка Испании против «Атлетико». Напомним, «королевский клуб» в численном большинстве переиграл «матрасников» со счётом 3:1 в экстра-таймах.

«Понятия не имею, почему мы так ужасно играли в первом тайме и так хорошо во втором, у меня нет никаких объяснений», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Пока неизвестно, с какой командой «Реал» сыграет в полуфинале Кубка Испании. До этой стадии также дошли «Атлетик» Бильбао, «Осасуна» и каталонская «Барселона».

Напомним, защитник «Атлетико» Стефан Савич получил вчера красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве на старте первого экстра-тайма.