Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Ферлан Менди рискует пропустить месяц из-за травмы

27 Января 2023 • 16:27 Комментировать
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
1 1.68 X 3.90 2 5.00
29.01 23:00

Левый защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди рискует пропустить внушительный срок из-за травмы. Напомним, во вчерашнем четвертьфинале Кубка Испании против «Атлетико» француза заменили на 44-й минуте из-за повреждения.

У фуллбека в данный момент подозрения на разрыв подколенного сухожилия. По информации от Diario AS, если худшие опасения подтвердятся, игрок будет вынужден пропустить месяц. Учитывая, что вторым выбором Карло Анчелотти на позицию левого защитника является травмированный Давид Алаба, у «королевского клуба» могут возникнуть проблемы, пока оба футболиста восстанавливаются.

Напомним, ранее ходили слухи, что «Реал» планирует избавиться от Менди в летнее трансферное окно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ферлан Менди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД РЕАЛ СОСЬЕДАД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
27.01.23 в 23:00
Альмерия Альмерия
Эспаньол Эспаньол
2.50 3.05 3.15
Видео
28.01.23 в 16:00
Кадис Кадис
Мальорка Мальорка
2.90 3.05 2.75
Видео
28.01.23 в 18:15
Жирона Жирона
Барселона Барселона
5.80 4.40 1.56
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Января
16:55 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» летом может вернуться к кандидатуре Аспиликуэты
16:27 · Испания. Ла Лига
Ферлан Менди рискует пропустить месяц из-за травмы
15:31 · Англия. Премьер-лига
Райс летом может оказаться в «Реале»
14:57 · Испания. Ла Лига
Сауль близок к аренде в «Валенсию»
14:55 · Испания. Ла Лига
​У Алабы рецидив травмы
14:38 · Испания. Ла Лига
​Алонсо договорился о новом контракте с «Барселоной»
13:33 · Испания. Ла Лига
Винисиус принял решение о будущем в «Реале» 1
13:15 · Испания. Ла Лига
Себальос: «Я пережил свои лучшие две недели в составе «Реала»
13:13 · Испания. Ла Лига
​«Жирона» - «Барселона»: прогноз на матч чемпионата Испании – 28 января 2023
13:06 · Испания. Ла Лига
Дани Алвес пользуется большой популярностью в тюрьме
13:05 · Испания. Ла Лига
Облак: «Судьи принимают решения в пользу «Реала», мы привыкли к этому» 1
11:20 · Испания. Ла Лига
Родриго: «Не понимаю, почему игроки «Атлетико» жаловались на красную Савича»
10:54 · Испания. Ла Лига
Мората подразнил фанатов «Реала» своим празднованием
10:36 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Понятия не имею, почему мы так ужасно играли в первом тайме и так хорошо во втором»
26 Января
23:58 · Испания. Кубок
«Атлетик» выбил «Валенсию» из Кубка короля
Все новости
Рекомендуем