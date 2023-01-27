Ферлан Менди рискует пропустить месяц из-за травмы

Левый защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди рискует пропустить внушительный срок из-за травмы. Напомним, во вчерашнем четвертьфинале Кубка Испании против «Атлетико» француза заменили на 44-й минуте из-за повреждения.

У фуллбека в данный момент подозрения на разрыв подколенного сухожилия. По информации от Diario AS, если худшие опасения подтвердятся, игрок будет вынужден пропустить месяц. Учитывая, что вторым выбором Карло Анчелотти на позицию левого защитника является травмированный Давид Алаба, у «королевского клуба» могут возникнуть проблемы, пока оба футболиста восстанавливаются.

Напомним, ранее ходили слухи, что «Реал» планирует избавиться от Менди в летнее трансферное окно.