Винисиус «перемудил» - нападающий «Реала» установил интересный рекорд Ла Лиги

В предпоследнем матче девятнадцатого тура испанского чемпионата мадридский «Реал» принимал другой «Реал» - тот, что «Сосьедад», из Сан-Себастьяна. Несмотря на все усилия, подопечным Карло Анчелотти не удалось выиграть матч, он закончился нулевой ничьей, и теперь «Реал» уступает «Барселоне» уже пять очков в турнирной таблице чемпионата.

Очень старался порадовать итальянского специалиста Винисиус Жуниор - он смело шел в обводку, в результате совершив 21 дриблинг в ходе игры - это абсолютный рекорд испанского чемпионата с момента начала сбора подробных данных. Но и это не помогло мадридцам победить.