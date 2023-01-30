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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус «перемудил» - нападающий «Реала» установил интересный рекорд Ла Лиги

30 Января 2023 • 02:47 Комментировать
Реал Мадрид
0:0
Реал Сосьедад
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В предпоследнем матче девятнадцатого тура испанского чемпионата мадридский «Реал» принимал другой «Реал» - тот, что «Сосьедад», из Сан-Себастьяна. Несмотря на все усилия, подопечным Карло Анчелотти не удалось выиграть матч, он закончился нулевой ничьей, и теперь «Реал» уступает «Барселоне» уже пять очков в турнирной таблице чемпионата.

Очень старался порадовать итальянского специалиста Винисиус Жуниор - он смело шел в обводку, в результате совершив 21 дриблинг в ходе игры - это абсолютный рекорд испанского чемпионата с момента начала сбора подробных данных. Но и это не помогло мадридцам победить.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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