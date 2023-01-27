Себальос: «Я пережил свои лучшие две недели в составе «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос поделился впечатлениями о своей форме. Напомним, после выхода на замену в матче против «Вильярреала» в Кубке Испании, хавбек отметился голом и ассистом, благодаря чему затем дважды подряд выходил в стартовом составе «королевского клуба».

«Я пережил свои лучшие две недели в составе «Реала». Мне наконец удалось достичь нужного уровня зрелости и правильного ритма, который был мне нужен. Теперь мне необходимо продолжать усердно работать», – цитирует Себальоса Madrid Xtra.

Недавно появились слухи, согласно которым «Реал» намерен продлить истекающий контракт Себальоса на фоне последних выступлений футболиста.