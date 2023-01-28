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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Карвахаль, Тчуамени и Алаба должны вернуться к матчу с «Валенсией»

28 Января 2023 • 14:54 Комментировать
Реал Мадрид
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Реал Сосьедад
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29.01 23:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, когда ожидает возвращения в строй троих футболистов из основного состава. Речь идёт о защитниках Давиде Алабе и Дани Карвахале, а также о опорном хавбеке Орельене Тчуамени.

«Карвахаль, Тчуамени и Алаба должны вернуться к матчу с «Валенсией» в четверг. В ближайшие матче они пока не готовы сыграть, для них это слишком рано», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, «Реал» сейчас располагается на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. Команда Карло Анчелотти пока отстаёт от каталонской «Барселоны» на три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба Дани Карвахаль Орельен Тчуамени
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