Анчелотти: «Карвахаль, Тчуамени и Алаба должны вернуться к матчу с «Валенсией»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, когда ожидает возвращения в строй троих футболистов из основного состава. Речь идёт о защитниках Давиде Алабе и Дани Карвахале, а также о опорном хавбеке Орельене Тчуамени.

«Карвахаль, Тчуамени и Алаба должны вернуться к матчу с «Валенсией» в четверг. В ближайшие матче они пока не готовы сыграть, для них это слишком рано», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, «Реал» сейчас располагается на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. Команда Карло Анчелотти пока отстаёт от каталонской «Барселоны» на три очка.