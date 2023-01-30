Анчелотти: «Если мы обыграем «Валенсию», у нас будет больше очков после 19 туров, чем в прошлом сезоне»

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти намекнул, что его команда до последнего будет бороться за чемпионский титул Ла Лиги. Напомним, после вчерашней ничьи с «Реал Сосьедадом» на «Сантьяго Бернабеу», отставание «сливочных» от первого места увеличилось до 5 очков.

«Если мы обыграем «Валенсию» в следующем туре, у нас будет больше очков после 19 туров, чем в прошлом сезоне», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, сейчас в активе мадридского «Реала» 42 очка в турнирной таблице после 18 туров. В прошлом сезоне на счету «королевского клуба» было 43 пункта после 19 туров.