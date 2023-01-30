В Испании снова обсуждают помощь судей «Реалу»

В воскресенье «Реал» не смог обыграть «Реал Сосьедад» на своём поле – матч завершился вничью со счётом 0:0. После игры в Испании снова обсуждают помощь судей мадридскому клубу. По итогам одного из моментов «сливочные» вполне могли остаться в меньшинстве, когда защитник Начо прыгнул и рукой заблокировал мяч, который вводил из аута соперник. Арбитр по какой-то причине не стал показывать игроку вторую жёлтую карточку.

Ранее директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль говорил о том, что судьи в Испании невольно помогают «Реалу». У «матрасников» были претензии к рефери после недавнего кубкового поражения на «Сантьяго Бернабеу».