​Анчелотти: «Я не хочу, чтобы у «Реала» была чёткая философия»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался на тему футбольной философии своей команды.

«У Реала» нет чёткой философии, потому что я не хочу, чтобы она была. Я хочу, чтобы команда была гибкой», - слова Анчелотти с пресс-конференции приводит на своих страницах испанский Sport.

В настоящий момент Карло Анчелотти готовит «Реал» к воскресному домашнему матчу чемпионата Испании. В гости на «Сантьяго Бернабеу» пожалует «Реал Сосьедад», который отстаёт от «сливочных» всего лишь на три очка.

Напомним, что в прошлом сезоне «Реал» под руководством Карло Анчелотти выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.