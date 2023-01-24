«Байер» хочет выкупить Франа Гарсию у «Райо Вальекано»

Леверкузенский «Байер» намерен приобрести у «Райо Вальекано» левого защитника Франа Гарсию. По информации от Relevo, «фармацевты» готовы заплатить испанскому клубу сумму отступных в размере 10 миллионов евро, которая прописана в контракте футболиста.

Отметим, что 50% от этой суммы уйдут мадридскому «Реалу», воспитанником которого является Гарсия. «Королевский клуб» рассчитывал вернуть защитника в будущем, но «Байер» нарушил их планы.

Сам Гарсия ранее заявил, что мечтает однажды вернуться на «Сантьяго Бернабеу». В нынешнем сезоне 23-летний Фран отметился в чемпионате Испании двумя результативными передачами.