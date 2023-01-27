​У Алабы рецидив травмы

Защитник «Реала» Давид Алаба перенёс рецидив мышечной травмы. Как сообщает Marca, австрийца ждут новые медицинские тесты в связи с проблемами с камбаловидной мышцей.

Давид Алаба в последний раз принимал участие в матче «Реала» ещё 7 января. С тех пор 30-летний футболист числится в лазарете.

За «Реал» Давид Алаба выступает с лета 2021 года после перехода из «Баварии». С тех пор австриец провёл за мадридский клуб 69 матчей, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач на партнёров.

«Реал» ближайший матч Ла Лиги проведёт 29 января – в гости к мадридцам пожалует «Реал Сосьедад».