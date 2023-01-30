«Реал» не сумел забить гостям из Сан-Себастьяна и отпустил «Барселону» уже на пять очков

В матче 19-го тура сошлись два «Реала» - из Мадрида и Сан-Себастьяна.

Сложнейший матч на 120 минут игрового времени «Реал» провёл всего три дня назад. Изнурительная битва с «Атлетико» в Кубке Испании и проход в полуфинал. Теперь мадридцам предстоит новое дерби – «реальное». Кстати, «Сосьедад» посреди недели вылетел из Кубка Испании, проиграв «Барселоне», а в чемпионате баски как раз преследуют «Реал», представляя собой очень грозную силу.

Гости показали зубы уже на шестой минуте: Оярсабаль принял мяч на левом краю и катнул под рывок Муньосу. Айен сильно прострелил затем сходу на дальний край, а Серлоту миллиметров не хватило, чтобы замкнуть дальнюю штангу. В ответной атаке Бензема бил/простреливал с острого угла – мяч был сблокирован защитником «Сосьедада».

Приноровились игроки «Реала» бить с острого угла, следующим свою попытку использовал Винисиус. Реактивный Жуниор прокинул мяч мимо Субельдии, катил в дальний угол, но немного не попал. Теперь уже настал черёд «Сосьедада» отвечать, и получилось у гостей неплохо. Асьер Илльараменди, выступавший ранее за мадридцев, после отскока приложился с дальней дистанции и почти упаковал мяч в «девятку». Совсем немного не попал.

Самый опасный удар первого тайма был на счету Тони Крооса. Карусель передач «Реала» завершилась на немце, ему Винисиус выкатил мяч на дугу штрафной площади. Кроос пробил на точность, но Ремиро парировал мяч в нижнем углу. Давление «Реала» ещё больше возросло во втором тайме. Бензема покатил сначала на резвого Винисиуса, потом выводил на ударную позицию Родриго, но оба раза Алекс Ремиро выходил победителем из этих дуэлей.

От угла поля опасного подавал Тони Кроос, завершал атаку Феде Вальверде, но отправил мяч выше створа. Затем после кросса Крооса бил Себальос, однако и он не настроил прицел. Растранжирив свои моменты «Реал» начал и у своих ворот упускать. Особенно активничал Кубо, принадлежащий Мадриду. Очень круто Такефуса пробил с линии штрафной площади – спас Куртуа, обыграл Рюдигера и выскочил на бельгийца, но далеко отпустил от себя мяч. Эпизод закончился «горчичником» для самоотверженного Кубо, в итоге влетевшим в Тибо.

Бензема продолжал создавать моменты для Винисиуса, но тот упорно шансы транжирил. После передачи Карими бразилец оббежал Субименди, выскочил на Ремиро и хотел того перекинуть – голкипер вовремя вскинул руку, решив эпизод в свою пользу. Так и не смог «Реал» вскрыть оборону соперника из Сан-Себастьяна, ещё отпустив «Барселону». Теперь «сливочные» проигрывают каталонцам пять очков, а ещё в трёх баллах позади расположился как раз «Реал Сосьедад».