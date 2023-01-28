Себальос отказал клубу АПЛ, игрок хочет остаться в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос отказался от перехода в команду из Английской премьер-лиги. По информации от Marca, испанский хавбек отверг предложение неназванного клуба из туманного альбиона, так как приоритетом для футболиста является остаться в мадридском «Реале».

Напомним, ранее Себальос уже выступал в Английской премьер-лиге в составе лондонского «Арсенала». Испанец отыграл за «канониров» два сезона на правах аренды и выиграл с командой кубок и суперкубок Англии.

У Себальоса осталось всего полгода по контракту с «Реалом», но ещё неизвестно, будет ли мадридский клуб начинать переговоры с футболистом по продлению соглашения.