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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти недоволен руководством «Реала»

27 Января 2023 • 23:46 Комментировать
Реал Мадрид
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Реал Сосьедад
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29.01 23:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти имеет разногласия с руководителями клуба.

Специалист недоволен нежеланием боссов «сливочных» усиливать команду на трансферном рынке. Итальянец с лета запрашивал новых игроков на атакующие позиции, но неизменно получал отказ, сообщает Relevo. Флорентино Перес в свою очередь был разъярён после недавнего поражения от «Барселоны» в финале Суперкубка (1:3), устроив рулевому разъяснительную беседу, что негативно сказалось на их взаимоотношениях.

Отмечается, что у Анчелотти более чем достаточно претензий к руководству, несмотря на отсутствие публичных заявлений на этот счёт.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Флорентино Перес
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РЕАЛ МАДРИД РЕАЛ СОСЬЕДАД
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