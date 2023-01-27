Анчелотти недоволен руководством «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти имеет разногласия с руководителями клуба.

Специалист недоволен нежеланием боссов «сливочных» усиливать команду на трансферном рынке. Итальянец с лета запрашивал новых игроков на атакующие позиции, но неизменно получал отказ, сообщает Relevo. Флорентино Перес в свою очередь был разъярён после недавнего поражения от «Барселоны» в финале Суперкубка (1:3), устроив рулевому разъяснительную беседу, что негативно сказалось на их взаимоотношениях.

Отмечается, что у Анчелотти более чем достаточно претензий к руководству, несмотря на отсутствие публичных заявлений на этот счёт.