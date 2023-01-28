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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реале» идут споры по поводу того, стоит ли продлевать контракт с Себальосом

28 Января 2023 • 12:37 Комментировать
Реал Мадрид
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Реал Сосьедад
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29.01 23:00

Руководство мадридского «Реала» пока не может определиться, стоит ли клубу продлевать контракт с полузащитником Дани Себальосом. По информации от издания Marca, верхушка клуба не может единогласно определиться с действиями по поводу будущего 26-летнего испанца.

Себальос показывает хорошую форму в последние две недели. Футболист дважды подряд выходил в основном составе «королевского клуба» в последних матчах. Контракт Дани с «Реалом» заканчивается в конце сезона.

Сам Себальос ранее дал понять, что хотел бы остаться на «Сантьяго Бернабеу». На счету полузащитника всего одна результативная передача в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дани Себальос
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РЕАЛ МАДРИД РЕАЛ СОСЬЕДАД
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