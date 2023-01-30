Руководство мюнхенской «Баварии» рассматривает вариант с возможным подписанием полузащитника мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга.

По информации Fichajes, немецкий гранд планирует приобрести вице-чемпиона мира в январское трансферное окно. Сообщается, что боссы «рекордмайстера» уже сделали первое предложение по хавбеку, однако получили отказ.

Напомним, что также за эту зиму услугами Камавинга были заинтересованы лондонские «Челси» и «Арсенал». Контракт Эдуардо с «королевским» клубом рассчитан до 2027 года. В текущей кампании 20-летний полузащитник провёл в футболке «сливочных» 26 матчей в рамках всех состязаний, отдав один ассист. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt составляет 50 миллионов евро.