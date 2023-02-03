Анчелотти прокомментировал травмы Бензема, Крооса и Милитао

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о новых травмах важных игроков своей команды.

Эдер Милитао покинул поле в матче с «Валенсией» уже на 36-й минуте, Карим Бензема был заменён на 60-й, а Тони Кроос – спустя ещё шесть минут.

«Замена Бензема – лишь мера предосторожности, а вот в случае с Милитао всё гораздо серьёзнее. Уже сейчас я могу сказать, что Эдер не сыграет в воскресенье. Что касается Крооса, то он попросил меня о замене, так как почувствовал дискомфорт в приводящей мышце. Вот что происходит, когда команда вынуждена играть каждые три дня», – заявил Анчелотти на послематчевой пресс-конференции.