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Анчелотти прокомментировал травмы Бензема, Крооса и Милитао

03 Февраля 2023 • 02:08 Комментировать
Реал Мадрид
2:0
Валенсия
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Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о новых травмах важных игроков своей команды.

Эдер Милитао покинул поле в матче с «Валенсией» уже на 36-й минуте, Карим Бензема был заменён на 60-й, а Тони Кроос – спустя ещё шесть минут.

«Замена Бензема – лишь мера предосторожности, а вот в случае с Милитао всё гораздо серьёзнее. Уже сейчас я могу сказать, что Эдер не сыграет в воскресенье. Что касается Крооса, то он попросил меня о замене, так как почувствовал дискомфорт в приводящей мышце. Вот что происходит, когда команда вынуждена играть каждые три дня», – заявил Анчелотти на послематчевой пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Карим Бензема Тони Кроос Эдер Милитао
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