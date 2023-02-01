​Анчелотти объяснил, почему «Реал» никого не подписал в январе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, почему клуб был пассивным на зимнем трансферном рынке.

Как известно, «Реал» в январе не подписал ни одного футболиста. Трансферное окно уже закрылось.

«Мы не выходили на зимний рынок, потому что в этом не было необходимости. Если вы хорошо спланируете свою команду летом, то вам не нужно выходить на рынок зимой. Если зимой ты подписываешь игроков, это означает, что что-то случилось. Например, травмы. Но мы в порядке», - сказал Анчелотти журналистам.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.