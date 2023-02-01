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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти объяснил, почему «Реал» никого не подписал в январе

01 Февраля 2023 • 18:35 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Валенсия
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02.02 23:00

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, почему клуб был пассивным на зимнем трансферном рынке.

Как известно, «Реал» в январе не подписал ни одного футболиста. Трансферное окно уже закрылось.

«Мы не выходили на зимний рынок, потому что в этом не было необходимости. Если вы хорошо спланируете свою команду летом, то вам не нужно выходить на рынок зимой. Если зимой ты подписываешь игроков, это означает, что что-то случилось. Например, травмы. Но мы в порядке», - сказал Анчелотти журналистам.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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Комментарии (1)
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NOBODY
01 Февраля 2023 в 18:41
Алаба и Чуамени не в счет? ))
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