Президент Ла Лиги: «Реал» – единственный испанский клуб, в котором могут играть Мбаппе и Холанн»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался относительно возможного прихода Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна в один из испанских клубов.

И мадридский «Реал», и «Барселона» считаются потенциальными претендентами на двух самых дорогих футболистов текущего рынка, однако Тебас призвал болельщиков «сине-гранатовых» не рассчитывать на подобные трансферы: «Мбаппе и Холанн могут однажды оказаться в Ла Лиге, но «Реал» – единственный клуб, в котором они могут выступать. Экономическая ситуация в «Барселоне» сильно затрудняет подписание таких игроков. Я бы даже сказал, что это попросту невозможно», – считает глава Ла Лиги, цитируемый испанскими СМИ.