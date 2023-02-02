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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Президент Ла Лиги: «Реал» – единственный испанский клуб, в котором могут играть Мбаппе и Холанн»

02 Февраля 2023 • 20:30 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Валенсия
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Через 1 ч. 31 мин.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался относительно возможного прихода Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна в один из испанских клубов.

И мадридский «Реал», и «Барселона» считаются потенциальными претендентами на двух самых дорогих футболистов текущего рынка, однако Тебас призвал болельщиков «сине-гранатовых» не рассчитывать на подобные трансферы: «Мбаппе и Холанн могут однажды оказаться в Ла Лиге, но «Реал» – единственный клуб, в котором они могут выступать. Экономическая ситуация в «Барселоне» сильно затрудняет подписание таких игроков. Я бы даже сказал, что это попросту невозможно», – считает глава Ла Лиги, цитируемый испанскими СМИ.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Манчестер Сити ПСЖ Хавьер Тебас Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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ингерман
02 Февраля 2023 в 21:16
ай.. так пакупай! (с).. )))
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