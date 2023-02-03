Бензема поучаствовал в 11 голах в последних 12 матчах за «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема набрал впечатляющую форму.

Две результативные передачи француза помогли «сливочным» одолеть «Валенсию» в сегодняшнем поединке Ла Лиги – 2:0. Примечательно, что Бензема при этом провёл на поле лишь 60 минут, после чего был заменён из-за повреждения.

В последних 12 матчах за «Реал» во всех турнирах 35-летний форвард напрямую поучаствовал в 11 голах команды, отмечает Opta, в то время как в первых девяти поединках кампании на счету обладателя «Золотого мяча» было пять результативных действий.

После победы над «Валенсией» отставание «Реала» от «Барселоны» осталось прежним – пять очков.