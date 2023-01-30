Азар не нужен «Аль-Насру»

«Аль-Наср» не нуждается в услугах полузащитника мадридского «Реала» Эдена Азара. По информации от журналиста Марио Кортехано, клуб из Саудовской Аравии даже не рассматривал трансфер бельгийца следующим летом.

Более того, «Аль-Наср» в данный момент не заинтересован в том, чтобы строить команду со звёздами европейского футбола. Сам Азар тоже не горит желанием перебираться в Саудовскую Аравию.

Напомним, «Аль-Наср» несколько недель назад подписал Криштиану Роналду на правах свободного агента. Португалец по своему контракту получает 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом планеты.