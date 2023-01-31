Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем надеется продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Интерес к 19-летнему игроку проявляют многочисленные гранды Английской премьер-лиги, среди которых наиболее высокие шансы на трансфер имеют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Однако именно «Реал», по информации журналиста Томаса Гонсалеса, будет фаворитом в гонке за англичанина, поскольку тот хотел бы перебраться в мадридский клуб.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джуда Беллингема в 110 млн евро. Контракт хавбека с «Боруссией» Дортмунд рассчитан до лета 2025 года.