Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Беллингем определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры слухи

31 Января 2023 • 20:30 Комментировать
Реал Мадрид
...
Валенсия
1 1.38 X 5.10 2 7.80
02.02 23:00

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем надеется продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Интерес к 19-летнему игроку проявляют многочисленные гранды Английской премьер-лиги, среди которых наиболее высокие шансы на трансфер имеют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Однако именно «Реал», по информации журналиста Томаса Гонсалеса, будет фаворитом в гонке за англичанина, поскольку тот хотел бы перебраться в мадридский клуб.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джуда Беллингема в 110 млн евро. Контракт хавбека с «Боруссией» Дортмунд рассчитан до лета 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ВАЛЕНСИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Января
21:36 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» сделал запрос по звезде сборной Японии
21:19 · Германия. Кубок
​«Майнц» - «Бавария»: прогноз на матч Кубка Германии – 1 февраля 2023
21:05 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» и «Бавария» согласовали аренду Забитцера
20:30 · Германия. Бундеслига
Беллингем определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры слухи
20:22 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» лидирует в борьбе за Забитцера
19:56 · Германия. Кубок
​Ковач: «Сейчас легче играть с «Баварией», чем с «Унионом»
19:41 · Германия. Бундеслига
​Директор «Унион Берлин» прокомментировал срыв трансфера Иско
19:28 · Германия. Бундеслига
Первый тренер Лунёва считает переход в «Байер» ошибкой
17:49 · Германия. Бундеслига
​Трансфер Иско в «Унион Берлин» сорвался
16:46 · Германия. Бундеслига
Орлов предсказал, где будет играть Лунёв
16:41 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» сделал заявление насчёт слухов об Азмуне 1
16:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» обратились в «Баварию» по поводу трансфера Забитцера
16:30 · Англия. Премьер-лига
​Канселу – об уходе из «Манчестер Сити»: «Отношения с Гвардиолой не при чём»
16:18 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Для «Зенита» возможное возвращение Азмуна — это очень хорошо»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Булыкин считает, что Азмун хочет вернуться в «Зенит» 1
Все новости
Рекомендуем