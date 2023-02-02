Анчелотти: «Себальос в будущем может заменить Модрича»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти вполне допускает, что полузащитник Дани Себальос в будущем может заменить в команде 37-летнего Луку Модрича. Напомним, что у испанца, что у хорвата в конце сезона истекают контракты с «королевским клубом».

«Себальос очень похож на Модрича, у него такие же качества. Думаю, в будущем Дани может заменить Луку в «Реале», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, в последнее время Себальос набрал неплохую форму, из-за чего несколько раз подряд выходил в стартовом составе своей команды. Тем не менее, пока неизвестно, предложит ли «Реал» полузащитнику новый контракт.