​«Реал» назвал диагноз Ферлана Менди

На страницах официального сайта «Реала» был опубликован пресс-релиз, посвящённый медицинскому обследованию защитника Ферлана Менди. У 27-летнего футболиста была выявлена травма полуперепончатой мышцы левой ноги.

«Реал» не называет сроки восстановления Ферлана Менди. При этом испанские СМИ говорят о том, что француз может пропустить несколько месяцев.

В сезоне 2022/2023 Ферлан Менди провёл за «Реал» 24 матча. В них француз записал на свой счёт один результативный пас.

«Реал» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующей «Барселоны» команда Карло Анчелотти отстаёт на пять очков.