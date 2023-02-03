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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» легко одолел «Валенсию» и приблизился к «Барселоне»

03 Февраля 2023 • 00:59 Комментировать (1)
Реал Мадрид
2:0
Валенсия
окончен

«Валенсия» в первом матче после отставки Дженнаро Гаттузо проиграла «Реалу». «Лос чес» продержались тайм, но в начале второго быстро пропустили два гола, что предопределило исход поединка.

Протокол игры  
Реал Мадрид2:0Валенсия
(1:0) Асенсио Марко52'  
(2:0) Винисиус Жуниор54'  
Куртуа ТибоНачо Фернандес  33'Милитао Эдер 36' (Карвахаль Даниэль ( 36') Рюдигер АнтониоКамавинга ЭдуардоМодрич Лука 66' (Тчуамени Орельен ( 66') Кроос Тони 66' (Вальверде Федерико ( 66') Себальос ДаниАсенсио Марко  62'Бензема Карим  45' 60' (Родриго ( 60') Винисиус Жуниор
Запасные: Одриосола АльвароДиас МарианоАзар ЭденЛунин АндрейЛопес ЛуисВальехо Хесус
Мамардашвили ГеоргийФулкье ДимитриГабриэль Паулиста  72'Дьякаби Муктар  60'Гайя ХосеМуса Юнус 75' (Кёмерт Эрай ( 75') Гильямон УгоАлмейда Андре IV 70' (Мориба Илайкс ( 70') Кастильехо Самуэль 59' (Андре Маркос ( 59') Кавани Эдинсон 75' (Fran Perez ( 75') Лино Сэмуел 70' (Лато Тони ( 70')
Запасные: Васкес ХесусГерра ХавьерРиверо КристианЭррерин ЯгоМоскера КристианДуро УгоОзкаджар Дженк
02 февраля. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

В четверг в чемпионате Испании был сыгран перенесенный матч между «Реалом» и «Валенсией». В январе команды участвовали в Суперкубке страны, и тогда в серии пенальти сильнее оказались «сливочные». Теперь же команды сыграли в рамках Ла Лиги. Для «лос чес» это был первый матч после увольнения Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера. «Валенсию» к матчу готовил Воро, который уже в пятый раз стал исполняющим обязанности главного в команде. Кстати, в 2017-м году он без приставки «и.о.» отработал целиком вторую часть сезона и обыграл «Реал» со счётом 2:1.

«Реал» быстро мог открыть счёт. После провала обороны «Валенсии» последовал пас в штрафную, и Асенсио бил с угла вратарской, но Мамардашвили спас команду. После этого игра долго шла в равной борьбе. «Реал» чуть больше владел инициативой, а «Валенсия» старалась убегать в контратаки. В середине тайма одна из атак мадридцев вновь едва не стала голевой. Бензема с линии вратарской пяткой покатил мяч назад, но удар Асенсио принял на себя Габриэль Паулиста.

Постепенно «Реал» прибавил. Вскоре уже после навеса Асенсио ворота «Валенсии» готов был расстреливать Бензема, но Габриэль вновь спас, опередив француза. Затем уже француз навесил на левый фланг штрафной, откуда Винисиус пробил в касание, но получилось в руки Мамардашвили. Затем Камавинга после быстрой контратаки бил с левого угла штрафной, но в створ не попал.

Атакующий порыв «Реала» был сбит травмой Милитао, который покинул поле до перерыва. В компенсированное время к первому тайму мадридцы забили, но взятие ворот было отменено из-за фола Бензема. В итоге на перерыв команды ушли с нулями на табло.

«Реал» активно начал второй тайм и быстро смог добиться результата. Асеснио получил мяч от Бензема на правом углу штрафной и тут же пробил в дальний верхний угол. В этом эпизоде Мамардашвили спасти «лос чес» не смог. Тут же Бензема снабдил уже Винсиуса мячом, бразилец слева ворвался в штрафную и низом пробил в правый угол, удвоив преимущество «сливочных». Вскоре счёт и вовсе мог стать разгромным. Модрич пробил с левого края штрафной, Мамардашвили спас, а после передачи хорвата на Бензема удар француза заблокировал Дьякаби.

«Реал» чувствовал себя спокойно, Анчелотти проводил замены, а за двадцать минут до конца матча «Валенсия» осталась в меньшинстве. Габриэль не успел за Винисиусом, и судья сразу же достал красную карточку. «Сливочные» быстро могли реализовать преимущество в численном составе, но после удара Вальверде с линии штрафной Мамардашвили спас команду. В целом же «Реал» уже никуда не спешил и спокойно вёл матч к победе. В компенсированное время Родриго заработал штрафной и сам же с него пробил под перекладину, но Мамардашвили спас свою команд.

Таким образом, «Реал» сократил отставание от «Барселоны» в чемпионской гонке до пяти очков. «Валенсия» же продолжает балансировать около зоны вылета, опережая восемнадцатый «Кадис» лишь на один балл.

Роман Андреев

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Комментарии (1)
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Sergey999
03 Февраля 2023 в 01:13
Такой унылый первый тайм, такой крутой второй. Жалко что всего 2 забили, минимум 5 должно было влетать.
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