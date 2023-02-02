Родители Беллингема не советуют сыну переходить в «Реал»

Семья полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема не советует игроку переходить в мадридский «Реал». Родители англичанина советуют ему вернуться на туманный альбион и подписать контракт с клубом из Премьер-лиги.

Напомним, 19-летний Беллингем ранее выступал на родине за «Бирмингем» и до сих пор является самым молодым дебютантом в истории клуба. В Англии футболистом интересуются «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Позиция родителей Беллингема заключается в том, что в 19 лет ему ещё рано выступать за «Реал». Они считают, что перед игрой за такой клуб сыну нужно набраться больше опыта.