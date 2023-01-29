Состоится ли прямой переход из «Реала» в «Барсу» летом: Как поступит Асенсио

Летом может состояться прямой переход из мадридского «Реала» в «Барселону». Марко Асенсио имеет предложение от каталонского клуба. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Прямые переходы между «Барселоной» и «Реалом» довольно редки. Последний подобный случай произошёл летом 2007 года. Тогда у Хавьера Савиолы истёк контракт с «Барселоной», после чего он перебрался в «Реал». До этого был случай Луиша Фигу в 2000 году. Третьим, самым «свежим», трансфером между клубами и последним переходом в «Барселону» из «Реала» является решение, принятое в 1996 году Луисом Энрике, который уже давно тренер. И вот ближайшим летом на «Камп Ноу» из «Сантьяго Бернабеу» может отправиться Марко Асенсио.

У вингера мадридцев летом завершается контракт, который пока не продлён. Интересы Асенсио представляет известный агент Жорже Мендеш. По данным СМИ, у португальца уже лежит предложение для футболиста от «Барселоны». У каталонцев, как известно, серьёзные проблемы с финансами, так что получить бесплатно игрока сборной Испании было бы отличной сделкой.

Правда, говорить о том, что Асенсио отправиться в «Барселону», пока ещё рано. По данным испанских СМИ, приоритетом для футболиста является продление контракта с «Реалом». Он с детства мечтал выступать именно за «сливочных». По этой причине Мендеш пока не вступил в предметные переговоры ни с «Барселоной», ни с другими клубами, которые интересуются Асенсио. Более того, сообщается, что для самого футболиста вопрос финансов в переговорах с «Реалом» стоит на втором плане.

«Реал» готов сохранить Асенсио в составе команды, и уже началось обсуждение условий контракта. Тем не менее сам игрок хочет понять, какую роль ему готовы предложить в команде. Асенсио 27 лет, и его не слишком устраивают 319 минут, проведённые в 12 матчах. Он хочет играть и быть на ведущих ролях. Анчелотти поддерживает Асенсио, и во многом за счёт этого испанец в этом сезоне больше напоминает себя образца лучших времён. После окончания чемпионата мира Асенсио несколько раз попадал в стартовый состав, что его устраивает.

Ожидается, что решение о новом контракте футболист примет в ближайшие две-три недели. Если всё же с «Реалом» соглашение подписано не будет, то Асенсио начнёт изучать другие варианты. Для «Барселоны» подписание этого футболиста действительно важно. Каталонцы ценят его дух победителя и его умения. В «Барселоне» уверены, что Асенсио усилит команду, и ради него готовы будут расстаться с кем-то из имеющихся футболистов. Возможность подписания игрока из «Реала» тоже играет немаловажную роль.

Альтернатива для Асенсио очевидна. За ним давно следят клубы Английской премьер-лиги, и в разные годы появлялись слухи насчёт возможного отъезда испанца на Туманный Альбион. Если Асенсио решит уехать из Испании, то точно получит предложение из Англии.

Кстати, интересно, что летом может состояться ещё один переход между «Барселоной» и «Реалом». По слухам, каталонцы якобы готовы отпустить Ансу Фати, которым вроде как интересуются мадридцы. Хотя в этот трансфер, пожалуй, веры ещё меньше. Вряд ли Лапорта согласится отправить игрока в «Реал».

Роман Андреев