Вальверде сыграл свой 150-й матч в Ла Лиге

В двадцать втором туре испанского чемпионата Ла Лиги действующий чемпион, мадридский «Реал», съездил на выезд к «Осасуне» и обыграл там местный клуб со счетом 2:0. Оба мяча были забиты под конец игры, причем победным оказался гол Федерико Вальверде на 78-й минуте.

Уругвайский полузащитник приличествующим образом отметил свой 150-й матч в испанском чемпионате Ла Лиги. Большую часть из них, 126, он провел в составе своего нынешнего клуба, но не будем забывать и про 24 матча в составе «Депортиво» из Ла-Коруньи. А гол Вальверде, к слову, оказался его уже двенадцатым мячом в нынешнем чемпионате.