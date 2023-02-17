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Оби Микель: «Азар — самый ленивый футболист, которого я когда-либо видел»

17 Февраля 2023 • 13:33 Комментировать
Осасуна
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Реал Мадрид
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18.02 23:00

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микель поделился мнением о нападающем мадридского «Реала» Эдене Азаре, вместе с которым ранее выступал за лондонский клуб.

По словам нигерийца, бельгиец — самый ленивый футболист, которого он когда-либо видел. Однако это качество не мешало Азару оставаться лучшим на поле.

«Он никогда не тренировался. Самый ленивый футболист, которого я когда-либо видел в своей жизни. Но потом наступали выходные, и он становился лучшим игроком матча», — заявил Оби Микель на радио Dubai Eye.

Напомним, Азар защищал цвета «Челси» с 2012 по 2019 год. В составе лондонского клуба бельгиец провёл в общей сложности 352 матча, забил 110 голов и отдал 92 результативные передач, дважды выиграв АПЛ и ещё два раза став победителем Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Джон Оби Микель Эден Азар
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ОСАСУНА РЕАЛ МАДРИД
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