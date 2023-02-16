«Реал» согласовал переход Гарсии

«Реал» полностью согласовал переход защитника «Райо Вальекано» Франа Гарсии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера составит 5 миллионов евро. Контракт Гарсии со «сливочными» будет рассчитан на пять лет. Футболист присоединится к своей новой команде следующим летом.

В нынешнем сезоне Гарсия провёл за «Райо Вальекано» 23 матча, отметившись в них двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего испанца в 8 миллионов евро.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 48 очков в 21 проведённом матче.