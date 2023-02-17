Бенитес: «Когда я работал в «Реале», СМИ выдумывали много лживых историй»

Бывший тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес постарался объяснить, почему у него не получилось добиться успеха в «королевском клубе».

«Когда меня уволили из «Реала», мы отставали от «Барселоны» всего на два очка, имея при этом игру в запасе. СМИ раздували всё так, словно разрыв между нами был огромным. Медиа выдумывали лживые истории. К примеру, я никогда не говорил Луке Модричу, чтобы тот перестал давать пасы внешней стороной стопы», – цитирует Бенитеса Madrid Xtra.

Напомним, Бенитес возглавлял «Реал» в первой части сезона-2015/16. После увольнения испанца новым тренером команды стал Зинедин Зидан, который через 5 месяцев помог «королевскому клубу» выиграть Лигу Европы.