Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Бенитес: «Когда я работал в «Реале», СМИ выдумывали много лживых историй»

17 Февраля 2023 • 10:45 Комментировать
Осасуна
...
Реал Мадрид
1 4.60 X 3.65 2 1.78
18.02 23:00

Бывший тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес постарался объяснить, почему у него не получилось добиться успеха в «королевском клубе».

«Когда меня уволили из «Реала», мы отставали от «Барселоны» всего на два очка, имея при этом игру в запасе. СМИ раздували всё так, словно разрыв между нами был огромным. Медиа выдумывали лживые истории. К примеру, я никогда не говорил Луке Модричу, чтобы тот перестал давать пасы внешней стороной стопы», – цитирует Бенитеса Madrid Xtra.

Напомним, Бенитес возглавлял «Реал» в первой части сезона-2015/16. После увольнения испанца новым тренером команды стал Зинедин Зидан, который через 5 месяцев помог «королевскому клубу» выиграть Лигу Европы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рафаэль Бенитес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОСАСУНА РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
17.02.23 в 23:00
Жирона Жирона
Альмерия Альмерия
1.85 3.55 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Февраля
10:59 · Испания. Ла Лига
Бенитес: «Вернуться в «Реал»? Это практически невозможно»
10:52 · Испания. Ла Лига
Бенитес: «Игроки «Реала» воспринимали меня, как человека с кнутом»
10:45 · Испания. Ла Лига
Бенитес: «Когда я работал в «Реале», СМИ выдумывали много лживых историй»
10:32 · Испания. Ла Лига
Бензема не сыграет с «Осасуной» 1
10:22 · Англия. Премьер-лига
Рафинья нашёл топ-усиление в полузащиту «Барселоны»
06:25 · Испания. Ла Лига
Иньеста начинает новый сезон в Японии - возможно, свой последний
05:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» вступил в гонку с «Барселоной» за очередной талант из Бразилии
00:43 · Испания. Ла Лига
«Барселона» довела беспроигрышную серию до 17 матчей
00:19 · Испания. Ла Лига
Известны подробности травмы Педри в матче против «МЮ»
16 Февраля
21:45 · Англия. Премьер-лига
Директор «Барселоны» рассказал о встрече с агентом Гюндогана
21:41 · Испания. Ла Лига
Отец Месси ответил на вопросы о возвращении форварда в «Барселону»
21:20 · Испания. Ла Лига
Йорди Кройф: «Хави - идеальный тренер»
20:58 · Испания. Ла Лига
Милитао: «Мы просили Анчелотти назвать игроков, которых он вызвал бы в сборную Бразилии» 1
18:19 · Испания. Ла Лига
Экс-президент «Барселоны»: «Мы не подкупали судей» 3
17:48 · Испания. Ла Лига
Фернандо Льоренте завершил карьеру
Все новости
Рекомендуем