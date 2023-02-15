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Чемпионат Германии. Бундеслига

Модрич может покинуть «Реал», если в команду придёт Беллингем, а Кроос продлит контракт

15 Февраля 2023 • 10:47 Комментировать
Осасуна
...
Реал Мадрид
18.02 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может покинуть свою команду на правах свободного агента грядущим летом. По информации от Marca, существует сценарий, при котором хорвату не будет предложен новый контракт.

В данный момент «Реал» очень хочет приобрести полузащитника Джуда Беллингема у дортмундской «Боруссии». Если англичанин прибудет на «Сантьяго Бернабеу», а другой хавбек Тони Кроос продлит свой контракт, «Реал» не предложит Модричу новое соглашение. Руководство считает, что в команде будет перебор полузащитников, если к нынешней обойме добавится ещё и Беллингем.

Напомним, Модрич выступает за «Реал» Мадрид с лета 2012 года, когда перешёл из «Тоттенхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Лука Модрич Тони Кроос трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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ОСАСУНА РЕАЛ МАДРИД
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