Модрич может покинуть «Реал», если в команду придёт Беллингем, а Кроос продлит контракт

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может покинуть свою команду на правах свободного агента грядущим летом. По информации от Marca, существует сценарий, при котором хорвату не будет предложен новый контракт.

В данный момент «Реал» очень хочет приобрести полузащитника Джуда Беллингема у дортмундской «Боруссии». Если англичанин прибудет на «Сантьяго Бернабеу», а другой хавбек Тони Кроос продлит свой контракт, «Реал» не предложит Модричу новое соглашение. Руководство считает, что в команде будет перебор полузащитников, если к нынешней обойме добавится ещё и Беллингем.

Напомним, Модрич выступает за «Реал» Мадрид с лета 2012 года, когда перешёл из «Тоттенхэма».