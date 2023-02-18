«Реал» предложит Себальосу новый контракт, но статус игрока не изменится

Мадридский «Реал» готов оставить в составе своего полузащитника Дани Себальоса, у которого летом заканчивается контракт. По информации от издания El Mundo, «королевский клуб» готов предложить игроку новое соглашение, но без изменения статуса.

Это значит, что руководство не гарантирует Себальосу роль основного футболиста в следующем сезоне. Точно также клуб не собирается повышать Себальосу зарплату. Дани будет предложен контракт на тех же условиях, что и сейчас. Игроку предстоит принять решение, хочет ли он остаться в команде.

В последние недели Себальос сумел провести несколько матчей в основном составе «Реала». На счету Дани одна результативная передача в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.