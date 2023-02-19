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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» без трёх французов и Крооса выстрадал победу в Памплоне

19 Февраля 2023 • 00:58 Комментировать (3)
Осасуна
0:2
Реал Мадрид
окончен

«Реал» и «Осасуна» сыграли в рамках 22-го тура Ла Лиги.

Протокол игры  
Осасуна0:2Реал Мадрид
  78'Вальверде Федерико (0:1)
  90'Асенсио Марко (0:2)
Эррера СерхиоМонкайола Хон  45'Унаи ГарсияГарсия Давид IIIСанчес МануэльБрашанац Дарко 72' (Орос Аймар ( 72') Торро Лукас  5' 85' (Барха Энрике ( 85') Гомес Мойсес  45'Гарсия Рубен 63' (Морено Диего ( 63') Будимир АнтеЭззалзули Абде 85' (Кике Гарсия ( 85')
Запасные: Айтор ФернандесИбаньес ПаблоМуньос ИкерЭрнандес Аридане
Куртуа ТибоМилитао ЭдерРюдигер АнтониоНачо Фернандес  84' 76' (Карвахаль Даниэль ( 76') Алаба ДавидМодрич ЛукаКамавинга ЭдуардоСебальос Дани 66' (Асенсио Марко ( 66') Вальверде ФедерикоРодриго 87' (Родригес Альваро ( 87') Винисиус Жуниор  45'
Запасные: Одриосола АльвароМартин МариоВаскес ЛукасАзар ЭденЛунин АндрейЛопес ЛуисВальехо Хесус
18 февраля. Стадион "Эль-Садар".

 

«Реал» отвлекался на Клубный чемпионат мира, выиграл его, но вернулся на просторы Ла Лиги не в лучшем настроении. Уже +8 имеет «Барселона», в 2023-м году топчущая всех соперников по внутреннему чемпионату. У «Реала» же все не так радужно – тут и поражение от «Мальорки», и ничья с «Сосьедадом». В последнее время команда Карло Анчелотти регулярно допускает осечки, поэтому выезд к колючей «Осасуне» (9-е место в Ла Лиге) никак не мог восприниматься лёгкой прогулкой.

Из-за травм выезд в Памплону пропустили четыре важных игрока «Реала» - Бензема, Чуамени, Менди, Кроос. Атакующую группу составили бразильцы Винисиус и Родриго, уругваец Вальверде, в полузащите работали Модрич, Себальос и Камавинга. Начали они довольно бодро. Высокий прессинг привёл к ужасающей передаче Монкайолы в своей штрафной площади. Винисиус рванул на мяч и успел проткнуть в «домик» Эррере, но голкипер ногой сумел коснуться мяча, преобразовав гол в угловой.

Бодрое начало будто усыпило «Реал» в дальнейшем. Больше остроты несли редкие кроссы «Осасуны», нежели позиционное бодание «королей». Анте Будимир головой бил с линии вратарской – не попал, но в первый раз он тянулся к мячу. А вот в концовке тайма хорватский гигант из-под Рюдигера пальнул уже ногой. Куртуа провожал мяч глазами, однако в створ Анте Будимир вновь не попал.

«Реал» же решил вновь взять наскоком, резво начав и второй тайм. Родриго по левому полуфлангу влетел в штрафную площадь и пробил в дальний угол – мимо створа. Винисиус спокойно реализует выход один на один с Эррерой, но не радуется, потому что сам понимает, что выбегал из метрового офсайда. А когда Жуниор выбегает из правильного положения и буквально накручивает всю оборону «Осасуны» - спотыкается на Эррере. Голкипер накрывает мяч, а рефери по делу не видит никакого нарушения правил.

Натиск «Реала» завершился ничем, на этом фоне взбодрилась уже «Осасуна». Мои Гомес на углу штрафной площади простым финтом убрал Вальверде и закрутил в ближний угол. Только штанга спасла «Реал». Затем Монкайола оказался самым расторопным на подборе, после углового и выноса пальнув с дуги штрафной площади. Мяч просвистел рядом со штангой. Не воспользовалась своими шансами и «Осасуна», а на концовку уже собрался «Реал».

Винисиус сначала непостижимым образом загубил чистейший выход один на один, но за 12 минут до конца основного времени бразилец придумал гол для Вальверде. Бразилец собрал на себя двух защитников, между ними покатил мяч с левого угла штрафной площади, а Феде корявенько пробил в касание, отправив мяч под штангу – 0:1. На 90-й минуте «Реал» ещё дважды пробил оборону соперника. Винисиус наказал в контратаке – гол отменили из-за офсайда. А вот удар Асенсио был легитимным. Опять же Альваро Родригес разогнал контрнаступление, отдал мяч Марко в завершении, а тот уже без проблем расстрелял голкипера из пределов штрафной площади – 0:2.

Три очка не пахнут, но натужная победа «Реала» в Памплоне явно не добавила уверенности перед визитом на «Энфилд».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Осасуна
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Комментарии (3)
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Sergey999
19 Февраля 2023 в 01:15
Идиотский обзор, о какой выстраданной и натужной победе идет речь??? Совершенно уверенная победа, у ворот Мадрида ни одного голевого момента, Реал же реализуй одни только моменты у Вини мог забивать и 3 и 4 мяча. Статейка дилетантского фанатика Барселоны)))
NOBODY
19 Февраля 2023 в 01:18
барсаманы всегда страдают. когда Реал побеждает )))
gresnik
19 Февраля 2023 в 01:05
Альваро надо в старт на место столба выпускать...молодой и очень хорошо показал себя..считай 2 голевые передачи сделал...а то у на как раз бензин не в форме + ломается))
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