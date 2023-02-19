«Реал» без трёх французов и Крооса выстрадал победу в Памплоне

«Реал» и «Осасуна» сыграли в рамках 22-го тура Ла Лиги.

«Реал» отвлекался на Клубный чемпионат мира, выиграл его, но вернулся на просторы Ла Лиги не в лучшем настроении. Уже +8 имеет «Барселона», в 2023-м году топчущая всех соперников по внутреннему чемпионату. У «Реала» же все не так радужно – тут и поражение от «Мальорки», и ничья с «Сосьедадом». В последнее время команда Карло Анчелотти регулярно допускает осечки, поэтому выезд к колючей «Осасуне» (9-е место в Ла Лиге) никак не мог восприниматься лёгкой прогулкой.

Из-за травм выезд в Памплону пропустили четыре важных игрока «Реала» - Бензема, Чуамени, Менди, Кроос. Атакующую группу составили бразильцы Винисиус и Родриго, уругваец Вальверде, в полузащите работали Модрич, Себальос и Камавинга. Начали они довольно бодро. Высокий прессинг привёл к ужасающей передаче Монкайолы в своей штрафной площади. Винисиус рванул на мяч и успел проткнуть в «домик» Эррере, но голкипер ногой сумел коснуться мяча, преобразовав гол в угловой.

Бодрое начало будто усыпило «Реал» в дальнейшем. Больше остроты несли редкие кроссы «Осасуны», нежели позиционное бодание «королей». Анте Будимир головой бил с линии вратарской – не попал, но в первый раз он тянулся к мячу. А вот в концовке тайма хорватский гигант из-под Рюдигера пальнул уже ногой. Куртуа провожал мяч глазами, однако в створ Анте Будимир вновь не попал.

«Реал» же решил вновь взять наскоком, резво начав и второй тайм. Родриго по левому полуфлангу влетел в штрафную площадь и пробил в дальний угол – мимо створа. Винисиус спокойно реализует выход один на один с Эррерой, но не радуется, потому что сам понимает, что выбегал из метрового офсайда. А когда Жуниор выбегает из правильного положения и буквально накручивает всю оборону «Осасуны» - спотыкается на Эррере. Голкипер накрывает мяч, а рефери по делу не видит никакого нарушения правил.

Натиск «Реала» завершился ничем, на этом фоне взбодрилась уже «Осасуна». Мои Гомес на углу штрафной площади простым финтом убрал Вальверде и закрутил в ближний угол. Только штанга спасла «Реал». Затем Монкайола оказался самым расторопным на подборе, после углового и выноса пальнув с дуги штрафной площади. Мяч просвистел рядом со штангой. Не воспользовалась своими шансами и «Осасуна», а на концовку уже собрался «Реал».

Винисиус сначала непостижимым образом загубил чистейший выход один на один, но за 12 минут до конца основного времени бразилец придумал гол для Вальверде. Бразилец собрал на себя двух защитников, между ними покатил мяч с левого угла штрафной площади, а Феде корявенько пробил в касание, отправив мяч под штангу – 0:1. На 90-й минуте «Реал» ещё дважды пробил оборону соперника. Винисиус наказал в контратаке – гол отменили из-за офсайда. А вот удар Асенсио был легитимным. Опять же Альваро Родригес разогнал контрнаступление, отдал мяч Марко в завершении, а тот уже без проблем расстрелял голкипера из пределов штрафной площади – 0:2.

Три очка не пахнут, но натужная победа «Реала» в Памплоне явно не добавила уверенности перед визитом на «Энфилд».