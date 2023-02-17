Модрич хочет остаться в «Реале», но не подпишет новый контракт, если его не устроят условия

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич намерен остаться в «королевском клубе» и продлить свой контракт, который заканчивается в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает испанское издание Relevo.

По сведениям источника, хорватский хавбек хоть и намерен остаться на «Сантьяго Бернабеу», он не намерен делать это любой ценой. Если 37-летнего футболиста не устроят условия, он откажется ставить подпись под новым соглашением.

Напомним, Модрич продолжает оставаться основным полузащитником «Реала». Летом руководство хочет усилиться ещё одним хавбеком. Приоритетным кандидатом является 19-летний Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии».