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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич хочет остаться в «Реале», но не подпишет новый контракт, если его не устроят условия

17 Февраля 2023 • 11:59 Комментировать
Осасуна
...
Реал Мадрид
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18.02 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич намерен остаться в «королевском клубе» и продлить свой контракт, который заканчивается в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает испанское издание Relevo.

По сведениям источника, хорватский хавбек хоть и намерен остаться на «Сантьяго Бернабеу», он не намерен делать это любой ценой. Если 37-летнего футболиста не устроят условия, он откажется ставить подпись под новым соглашением.

Напомним, Модрич продолжает оставаться основным полузащитником «Реала». Летом руководство хочет усилиться ещё одним хавбеком. Приоритетным кандидатом является 19-летний Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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ОСАСУНА РЕАЛ МАДРИД
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