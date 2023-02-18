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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» объявил состав на игру с «Осасуной»

18 Февраля 2023 • 22:02 Комментировать
Осасуна
0:0
Реал Мадрид
1 5.20 X 2.80 2 2.00
1-й тайм

Мадридский «Реал» встречается в гостевом матче с «Осасуной», эта игра начнется в 23 часа по московскому времени в рамках двадцать второго тура испанского чемпионата Ла Лиги. Накануне игры итальянский наставник мадридского клуба Карло Анчелотти объявил стартовый состав своей дружины.

«Реал»: Куртуа, Милитао, Алаба, Начо, Модрич, Камавинга, Вальверде, Себальос, Винисиус Жуниор, Родриго, Рюдигер.

Следить за событиями игры чемпионата Испании между «Осасуной» и мадридским «Реалом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее уже доступна на нашем сайте.

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ОСАСУНА РЕАЛ МАДРИД
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