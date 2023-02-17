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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бенитес вспомнил, как «Реал» дисквалифицировали из Кубка Испании из-за Черышева

17 Февраля 2023 • 13:03 Комментировать
Осасуна
...
Реал Мадрид
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18.02 23:00

Бывший тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес вспомнил ситуацию, когда в сезоне-2015/16 «королевский клуб» дисквалифицировали из Кубка Испании из-за административной ошибки. Напомним, в одном из матчей турнира на поле вышел полузащитник Денис Черышев, который за сезон до этого получил дисквалификацию на следующий матч кубка из-за перебора жёлтых карточек. «Вильярреал» вылетел из соревнования, поэтому наказание перенесли на следующий сезон, когда Денис выступал за «Реал» .

«Я помню, как мы вылетели из Кубка Испании из-за административной ошибки с Черышевым. Я предупреждал руководство три раза, но ошибка всё равно была допущена. Кого во всём винили? Конечно же меня», – признался Бенитес в интервью Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рафаэль Бенитес Денис Черышев
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ОСАСУНА РЕАЛ МАДРИД
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